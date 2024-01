Coppa Italia, il programma dei quarti: le date, gli orari e dove vedere le partite in tv

Coppa Italia, quarti di finale: 4 match distribuiti tra martedì 9 e giovedi sera. Unica eccezione il derby Roma-Lazio in programma mercoledì alle ore 18. Quattro partite in diretta sulle reti Mediaset (Canale 5 e Italia 1). Sotto i riflettori otto squadre di serie A. Ecco le sfide.

Fiorentina-Bologna

Al Franchi si incontrano va in scena il “derby dell’Appennino”, Viola favoriti dai bookmakers, in palio la semifinale contro Milan o Atalanta. L’anno scorso la Fiorentina ha sfiorato il trofeo, perso in finale contro l’Inter.

Milan-Atalanta

I rossoneri di Pioli sono in gran spolvero: sono tornati alla vittoria in trasferta dopo tre mesi. L’Atalanta si è ulteriormente rinforzata e non soffre la concomitanza della Coppa d’Africa ( 13 gennaio-11 febbraio) che ha assorbito 17 giocatori dalla serie A.

Lazio-Roma

Il derby ha sempre un suo fascino. Osservati speciali il brasiliano Felipe, l’uomo che gioca ininterrottamente da 124 partite nella Lazio e il giallorosso Huejsen difensore centrale, debuttante di 18 anni. Il giovane centrale olandese ha fatto il suo esordio in giallorosso domenica scorsa contro l’Atalanta trovando subito l’impatto giusto. È piaciuta la sua eleganza e la sua personalità. Incerto Luis Alberto che è tornato ad allenarsi e che può andare in panchina.

Juventus-Frosinone

È il match che chiude la tre giorni dei quarti di finale di Coppa Italia. La Juve (senza Rabiot, infortunato) da poco ingaggiato il difensore centrale Tiago Diablo’ cresciuto nello Sporting Lisbona, vincitore dello scudetto in Francia con il Lilla’. Il Frosinone giocherà senza remore in attesa dei rinforzi dal calciomercato. Sono già arrivati Ghedjemis dal Rouen e Bonifazi dal Bologna. Avviate le trattative con molti club.

Coppa Italia, le date da ricordare

Le semifinali di Coppa Italia si giocheranno in aprile: andata il 3, ritorno il 24. Finale il 15 maggio allo stadio olimpico di Roma.