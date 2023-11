Italia-Ucraina a Leverkusen, gli azzurri si giocano l’Europa. Basterà un pareggio

L’Italia a caccia del pass per Euro 2024 (questa sera, ore 20.45, diretta Rai Uno). Sul campo tedesco di Leverkusen gli azzurri affronteranno l’Ucraina anch’essa alla ricerca di un posto per la Germania. Per qualificarsi all’Europeo della prossima estate in Germania all’Italia di Luciano Spalletti basta il pareggio. In caso di sconfitta invece si andrà ai playoff a cui partecipano le 4 nazionali meglio classificate in ognuna delle prime 3 Leghe di Nations League e non ancora qualificate. Dunque l’Ucraina è l’unico ostacolo rimasto, vietato fallire.

L’Italia che affronterà l’Ucraina

Spalletti si affida al modulo 4-3-3. Pochi i cambi rispetto alla gara di sabato con la Macedonia del Nord (5-2). In difesa parte con i nuovi innesti Mancini e Di Lorenzo, in difesa, all’attacco con Scamacca e Politano. Formazione annunciata: Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Frattesi; Politano, Scamacca, Chiesa. In panchina: Provedel, Vicario, Cambiaso, Darmian, Gatti, Bongiorno, Colpani, Cristante, Kean, Elshaarawy, Berardi, Raspadori. Squalificato: Tonali. Diffidati: Scalvini, Zaniolo, Acerbi. Indisponibili: Pellegrini, Zaccagni, Retegui, Scalvini, Calabria, Toloi, Locatelli, Meret, Bastoni. Arbitrerà lo spagnolo Gil Manzano. L’Ucraina è in formazione tipo, indisponibile solo Krivtsov.

Da 34 gare azzurri a segno

L’Italia ha segnato in tutte le ultime 34 partite di qualificazione agli Europei. Solamente la Spagna (38 partite di fila in gol tra marzo 2007 e marzo 2023) ha avuto una striscia più lunga nella competizione. L’ultima gara senza reti per gli azzurri, in una partita per le Euro-qualificazione, è stata l’8 ottobre 2010 contro l’Irlanda del Nord. Curiosità: se ci sarà da tirare un rigore non si presenterà sul dischetto Jorginho. Lo ha annunciato lo stesso Spalletti. Il tecnico valuterà al momento le altre opzioni.

La classifica del Gruppo C

Inghilterra 19, Italia 13, Ucraina 13, Macedonia7, Malta 0. Il girone di qualificazione termina stasera con 2 incontri: Ucraina-Italia, Macedonia-Inghilterra.

Le qualificate a Euro 24

Si sono già qualificate per gli Europei: Germania, Austria, Belgio, Francia, Inghilterra, Portogallo, Scozia, Slovacchia, Spagna, Turchia, Ungheria, Albania, Danimarca, Olanda, Romania, Svizzera, Serbia.