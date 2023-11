MotoGP in Qatar (domenica 19, ore 18 dove in tv), volata a due: Bagnaia contro Martin, duello tutto Ducati, finale di stagione è avvelenato dal problema delle gomme

MotoGP in Qatar (domenica 19, ore 18 dove in tv), volata a due: Bagnaia contro Martin, duello tutto Ducati.

MotoGP, penultima volata della stagione. Ed è un finale di passione, di incertezze e brividi. Il GP Qatar (domenica 19, ore 18, circuito di Losail) è un duello tutto in famiglia Ducati: Pecco Bagnaia contro Jorge Martin.

La moto ufficiale e la moto della scuderia satellite (Pramac). “Un equilibrio bellissimo”, come riconosce il ravennate Davide Tardozzi, 64 anni, team manager della Rossa,la scuderia della sua vita (prima pilota , poi dirigente). In effetti tutti e due stanno facendo un campionato eccezionale.

Aggiunge Tardozzi:”È anche difficile dire che uno meriti più dell’altro. Pecco fino a Barcellona (3 settembre) ha fatto un a stagione meravigliosa. Poi è arrivato il momento di Martin. Meritano di giocarsela fino all’ultimo”. È il caso di ricordare che entrambi i piloti hanno a disposizione una Desmodieci ufficiale, cioè una moto con un motore unico nel Motomondiale, dotato di distribuzione desmodromica a 16 valvole.

CASO GOMME

Il finale di stagione è avvelenato dal problema delle gomme. Ammette Tardozzi: ”Purtroppo il caso gomme è diventato un problema degli ingegneri, decidere con che pressione partire sta diventando troppo importante.

Si è visto quanto Pecco fosse in difficoltà nella Sprint e Jorge in gara. A proposito: se Martin riuscirà a gestire la sua aggressività avrà bei margini di crescita. Ha una velocità innata e va subito forte dalla prima curva. E questo gli ha fatto fare la differenza nell’ultima parte di stagione”.

IL CIRCUITO DI LOSAIL

Il circuito di Losail è un tracciato posto vicino al centro abitato di Losail, città che sorge a circa 23 km a nord di Doha, capitale del Qatar sul Golfo Persico, sede del governo che è guidato dall’emiro al-Thani, 43 anni, tre mogli, 13 figli, un patrimonio esagerato.

Lo sceicco è anche proprietario del PSG di Mbappe’. Il circuito è lungo 5,380 km. Previsti 22 giri in un percorso di 16 curve, la prima delle quali è micidiale. Losail è stato costruito in appena un anno da 1000 lavoratori ed è costato 58 milioni di dollari.

DOVE IN TV

Diretta su Sky Sport MotoGP (domenica, ore 18) e in streaming su Now e Sky Go. Sul canale del digitale terrestre Tv8 la gara sarà trasmessa in differita domenica sera alle 20.