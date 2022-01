Mbappé al Real Madrid con stipendio incredibile da ben 50 milioni a stagione (più di 4 al mese...)

Il Real Madrid tornerà ad avere il calciatore più forte del mondo, infatti è fatta per Kylian Mbappé. L’attaccante francese guadagnerà addirittura 50 milioni a stagione che sono più di quattro al mese… Al Psg dovrebbero andare più di 200 milioni. E’ già iniziato il toto attaccante per capire chi verrà preso al posto di Mbappé. Anche perché, al Psg non mancano di certo i soldi ma non potevano tenere Mbappé perché il calciatore non voleva più restare a Parigi.

Mbappé, stipendio da record al Real Madrid

La trattativa fra il Real Madrid e Kylian Mbappé sembra essere arrivata al capolinea, nel senso che fra il club più titolato del mondo e l’attaccante più ambito fra quelli in circolazione ci sarebbe l’accordo totale.

Ne è convinta la Bild, pronta a rivelare anche i numeri che porteranno il francese campione del mondo nel 2018 a diventare il calciatore più pagato: Mbappé, infatti, secondo quanto pubblica l’autorevole giornale tedesco, a Madrid sottoscriverà un contratto da 50 milioni netti a stagione.

Mbappé inizierà a giocare con la maglia del Real Madrid dalla prossima estate

Mbappé sbarcherà al Santiago Bernabeu in estate e al PSG andranno più dei 200 milioni rifiutati nell’estate del 2021, quando già allora il Real aveva tentato l’assalto al giocatore più veloce del mondo.