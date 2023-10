Sandro Tonali chi è, età, dove e quando è nato, fidanzata, vita privata, caso scommesse, biografia e carriera

Sandro Tonali è un calciatore del Newcastle e della nazionale italiana. Considerato come uno dei più talentuosi centrocampisti italiani della sua generazione, il calciatore ha vestito le maglie di Brescia e Milan, squadra in cui ha militato per tre anni mostrando il proprio valore. Nel 2023 è passato in Premier League, al Newcastle. Tonali è uno dei giocatori coinvolti nel caso scommesse che ha scosso il calcio italiano. Scopriamo la carriera, la biografia e la vita privata del calciatore.

Dove e quando è nato, età, biografia di Sandro Tonali

Sandro Tonali è nato a Lodi l’8 maggio del 2000. Ha 23 anni. Il giocatore muove i primi passi nel mondo del calcio nella Lombardia 1, scuola calcio affiliata al Milan. Passa poi al Piacenza, dove gioca per tre anni prima di trasferirsi al Brescia a 12 anni.

Fidanzata, Instagram e vita privata

Il calciatore è particolarmente riservato riguardo la sua vita privata. Sappiamo che è fidanzato con la modella e influencer Giulia Pastore. Tonali è molto seguito sui social. Il suo profilo Instagram conta oltre 1 milione di follower: sandrotonali.

Sandro Tonali e il caso scommesse

Tonali è uno dei giocatori italiani convolti nel caso scommesse che ha scosso il mondo del calcio all’inzio di questa stagione. Il suo nome è uscito in seguito alle dichiarazioni di Fabrizio Corona sulla questione scommesse. “Rusciremo a curarlo e tornerà più forte di prima”, ha dichiarato il professore Gabriele Sani al quale si è affidato il calciatore per curarsi dalla ludopatia. Tonali, in seguito al patteggiamento, ha ricevuto uno squalifica di 10 mesi e 8 di prescrizioni alternative. Il calciatore ha già iniziato il suo programma riabilitativo.

La carriera di Sandro Tonali

Dopo 3 anni al Brescia, in cui si mette in luce mostrando il proprio talento, il calciatore passa al Milan. Dopo una prima stagione non esaltante, nel campionato 2021/2022 Tonali prende in mano il centrocampo rossonero affermandosi come uno dei più forti giocatori italiani della sua generazione. Grazie anche al suo apporto e al suo carisma, il Milan di Stefano Pioli vince il campionato. Nel 2023 Tonali passa in Premier League, nel Newcastle, ma la sua prima stagione inglese finisce presto a causa della squalifica.

CLICCA QUI PER LA CARRIERA COMPLETA DI SANDRO TONALI