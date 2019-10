ROMA – Dopo la sosta del campionato per le partite delle Nazionali, la Serie A è tornata con il duello scudetto tra la Juventus e l’Inter. I bianconeri hanno vinto contro il Bologna tentando l’allungo sui nerazzurri ma la squadra di Conte ha risposto con il successo di Reggio Emilia, contro il Sassuolo, tornando a meno dai campioni d’Italia in carica. Più staccate Atalanta e Napoli. I bergamaschi si trovano a meno cinque dalla Juve, mentre il Napoli è lontano già 6 punti dalla vetta della classifica.

La partita di Juve e Bologna è iniziata con una sentita ovazione per Sinisa Mihajlovic da parte di tutto lo Stadium ed è proseguita all’insegna dell’equilibrio. La Juve ha provato lo strappo con il 701° gol in carriera di Cristiano Ronaldo ma il Bologna l’ha subito ripresa con Danilo.

Nella ripresa, Pjanic ha firmato il gol decisivo ma il meglio è avvenuto nel finale quando Santander ha colpito una traversa e subito dopo ha costretto Buffon ad una parata miracolosa su una sua rovesciata al 94′. Nel mezzo, le proteste del Bologna per un tocco con la mano di De Ligt che non è stata reputata da rigore dall’arbitro perché prima il calciatore aveva toccato il pallone con la gamba.

Successo non semplice nemmeno per l’Inter. I nerazzurri hanno vinto 4 a 3 a Reggio Emilia al termine di una partita che si è complicata nel finale. L’Inter aveva piazzato l’allungo grazie al 4 a 1 frutto delle doppiette di Lukaku e Lautaro ma nella parte finale del match si è addormentato concedendo ai padroni di casa di accorciare le distanze fino al 3 a 4. Per fortuna di Conte è arrivato il successo che gli permette di tornare a meno uno dalla Juve.

L’Atalanta si è “suicidata” sul campo della Lazio. I bergamaschi avevano chiuso il primo tempo sul tre a zero ed erano padroni del campo ma nella ripresa hanno staccato la spina perché erano già sicuri del successo e hanno permesso ai biancocelesti di tornare in partita. La gara si è chiusa tra le polemiche perché l’Atalanta ha protestato per i due rigori assegnati alla Lazio, decisivi ai fini del 3 a 3 finale.

Gasperini ha parlato di rigori inesistenti frutto di furbate di Immobile, la società biancoceleste gli ha risposto affermando l’esatto contrario e difendendo la professionalità del centravanti campano.

Meno polemiche a Napoli dove i padroni di casa hanno vinto, non senza sofferenze, contro il Verona consolidando il quarto posto, ultimo utile per qualificarsi alla Champions League, e portandosi a meno uno dall’Atalanta. La gara è stata decisa da una doppietta di Milik che si è portato a quota due gol in appena tre presenze in campionato. Importanti come i gol del polacco, le parate di Meret su conclusioni a botta sicura di Lazovic e di Stepinski.

La quinta forza del campionato è il Cagliari. I sardi hanno vinto due a zero contro la Spal, grazie al gol stupendo di Nainggolan e alla marcatura di Farago, e hanno superato la Roma in classifica. I giallorossi non sono andati oltre allo zero a zero a Genova, contro la Sampdoria, al termine di una gara ruvida con pochi tiri e tantissime botte.

Solo due conclusioni a rete in oltre 90 minuti, quella di Bonazzoli, parata da Pau Lopez, e quella di Pastore, uscita di un soffio. La Roma ha perso Cristante e Kalinic per infortunio, ha dovuto fare giocare Dzeko con la mascherina protettiva e ha chiuso in dieci uomini per il rosso rimediato da Kluivert (che salterà il Milan).

Serie A, Milan-Lecce alle 20.45.

Serie A, Parma-Genoa alle 18.

Sampdoria-Roma 0-0.

Udinese-Torino 1-0, gol: Okaka.

Cagliari-Spal 2-0, gol: Nainggolan, Farago.

Sassuolo-Inter 3-4, gol: Lukaku (doppietta), Lautaro Martinez (doppietta), Berardi, Djuricic e Boga.

Juventus-Bologna 2-1, gol: Cristiano Ronaldo, Danilo e Pjanic.

Lazio-Atalanta 3-3, gol: Muriel (doppietta), Immobile (doppietta), Muriel e Correa.

Napoli-Verona 2-0, gol: Milik (doppietta).

Brescia-Fiorentina lunedì alle 20.45.