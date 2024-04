Dopo giorni di indiscrezioni è ufficiale: Amadeus lascia la Rai per sbarcare su Discovery con un contratto da 10 milioni in quattro anni. Il conduttore dell’ultimo Sanremo, in tarda mattinata ha incontrato il direttore generale di Viale Mazzini, Giampaolo Rossi. Al termine di un incontro definito cordiale, è stato ufficializzato l’addio di Amadeus dalla Rai. Il conduttore ha definitivamente ribadito la sua decisione di non rinnovare il contratto con la Rai, in scadenza a fine agosto, per affrontare nuove sfide professionali. Una scelta di cui Rossi avrebbe preso atto, nonostante gli sforzi portati avanti dall’azienda per trattenere il conduttore di Affari Tuoi e degli ultimi cinque festival di Sanremo.

Il divorzio tra il conduttore di Sanremo e la Rai era stato ampiamente annunciato da Fiorello e non solo. Si era spesso parlato anche delle presunte pressioni che la Rai avrebbe fatto sul conduttore in diverse occasioni durante l’ultimo Sanremo, pressioni che avrebbero, di fatto, cominciato a far allontanare Amadeus dalla Rai. Vero o no vero, è inutile nascondere che questo addio, per l’azienda di Stato, è molto doloroso. Anche perché non si tratta di un addio “politico” come sono stati quelli di Fazio, Gramellini, Annunziata e Augias. Ed ora la Rai ha fra l’altro l’ennesimo problema di dover trovare un rimpiazzo che sia all’altezza di chi lascia.

Cosa offre canale Nove ad Amadeus

Stando a quello che scrive La Stampa, Discovery, per avere Amadeus ha messo sul piatto 100 milioni in 4 anni. Soldi che serviranno per un quiz e un talent musicale stile X-Factor. L’ex direttore artistico di Sanremo incasserà 10 milioni, gli altri serviranno a produrre le trasmissioni che gli verranno affidate. Si tratta di un affare gigante; più del doppio rispetto al budget impiegato da Warner Bros. per portare via Fabio Fazio dalla Rai.