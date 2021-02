Ad Oggi è un altro giorno, tra gli ospiti di Serena Bortone c’è Amanda Sandrelli.

La figlia d’arte di Stefania Sandrelli e Gino Paoli, classe 1964, racconta di essere “pronta per un amore importante”.

Ripercorrendo la sua carriera, l’attrice ha rivissuto alcuni dei momenti più importanti della sua vita ed ha raccontato di aver avuto un’infanzia un po’ movimentata.

Amanda è infatti cresciuta in una famiglia allargata che le ha permesso di imparare a cercare quello che le serve.

Amanda Sandrelli, il perché del cognome della madre

Amanda Sandrelli è il frutto del grande amore tra Gino Paoli e Stefania Sandrelli. La relazione tra i due durò dal 1962 al 1968 e fu osteggiata dai media e dalle norme del buon costume.

Gino Paoli all’epoca era ancora sposato con Anna Fabbri e in quegli anni in Italia il divorzio non era consentito.

I due amanti si incontravano in maniera clandestina come e quando potevano. A un certo punto Stefania Sandrelli rimase incinta e le cose, per la coppia, non furono di certo facili.

Nel corso della sua intervista ad Oggi è un altro giorno, Amanda Sandrelli ha dichiarato di aver sofferto tanto per quella particolare unione dei suoi genitori e per il fatto che non vivevano insieme.

Malgrado quello che si possa pensare, il cognome materno non è dovuto alla clandestinità della relazione tra i due ma deriva da un patto stretto da Gino Paoli e Stefania Sandrelli.

Il cantante avrebbe infatti voluto chiamare la figlia Amanda,. Il nome era però poco gradito a mamma Stefania che così decise di imporsi sul cognome. Per tale ragione la bimba prese il cognome materno anziché quello paterno.