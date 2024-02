Aurora Giovinazzo, attrice, è tra gli ospiti della puntata di oggi 22 febbraio 2024 del programma “La volta buona” condotto da Caterina Balivo e in onda su Rai1 dalle 14,00. Aurora è tra i protagonisti del film “The Cage” insieme al collega Brando Pacitto. Ma scopriamo qualcosa in più su questa talentuosa attrice.

Aurora Giovinazzo età, biografia e carriera

Aurora Giovinazzo è una giovane attrice romana che ha già lasciato il segno nel panorama cinematografico italiano nonostante la sua giovane età. Nata a Roma nel 2002, Aurora ha 22 anni ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della recitazione fin da piccola, apparendo in spot pubblicitari e facendo il suo debutto sul piccolo schermo all’età di 8 anni nella serie televisiva “Caterina e le sue figlie 3”.

Da quel momento, la carriera di Aurora ha continuato a crescere, ampliandosi sia in televisione che al cinema. Ha recitato in film di successo come “Immaturi” e il suo sequel “Immaturi – Il viaggio”, ma anche in serie televisive come “Don Matteo”, “Il Peccato e la Vergogna” e “Furore”. L’attrice ha recitato anche al cinema, dove ha interpretato ruoli sia drammatici che comici, dimostrando un talento eccezionale e una capacità di adattamento impressionante.

Recentemente, Aurora ha ricevuto molta attenzione per le sue interpretazioni in film come “Freaks Out”, diretto da Gabriele Mainetti, e “The Cage – Nella gabbia”, dove ha ricoperto il ruolo di protagonista. Il suo impegno e la sua dedizione alla recitazione le hanno fatto guadagnare una nomination come miglior attrice protagonista ai David di Donatello 2022.

La sorella Domiziana

Anche la sorella maggiore di Aurora, Domiziana Giovinazzo, fa parte del mondo dello spettacolo, essendo apparsa in serie televisive di successo come “Un medico in famiglia”. Le due sorelle hanno anche lavorato insieme in progetti cinematografici, dimostrando un forte legame familiare e una reciproca stima e ammirazione. I loro genitori, entrambi restauratori, hanno sempre sostenuto il talento delle loro figlie, accompagnandole ai provini e aiutandole nella loro carriera. In particolare, la madre Alessandra ha giocato un ruolo fondamentale nel sostenere la passione delle due sorelle per la recitazione sin dall’infanzia.

Vita privata e curiosità

Aurora Giovinazzo è nota per essere molto riservata sulla sua vita privata. Nonostante i suoi numerosi fan siano curiosi di conoscere i dettagli della sua vita amorosa, l’attrice preferisce mantenere la sua privacy e non rendere noto il suo status sentimentale. Tuttavia, alcune indiscrezioni suggeriscono che potrebbe avere una relazione con un ragazzo di nome Andrea, anche se non ci sono conferme ufficiali in merito.

Oltre alla recitazione, Aurora ha una grande passione per la danza, in particolare per la salsa latino-americana. Ha partecipato a numerose competizioni di ballo, dimostrando le sue abilità e il suo talento anche in questo campo. Nel 2016, ha persino rappresentato l’Italia ai Campionati del Mondo di salsa latino-americana in Russia, confermando il suo impegno e la sua dedizione verso la danza.