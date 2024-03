Barbara D’Urso è tra gli ospiti più attesi della puntata odierna di Domenica In, il programma condotto da Mara Venier. La conduttrice torna in tv dopo tanti mesi di assenza e sono tantissimi i fan che non vedono l’ora di rivederla e sentire come sta. Dopotutto Barbara D’Urso è una delle figure più iconiche e amate della televisione italiana. Scopriamo qualcosa in più su questo incredibile personaggio.

Barbara D’Urso età e biografia

Barbara D’Urso, nome completo Maria Carmela D’Urso è nata a Napoli il 7 maggio 1957 e ha 66 anni. Barbara ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo dell’intrattenimento, conquistando il cuore del pubblico con la sua personalità magnetica e il suo talento indiscusso. Cresciuta in una famiglia numerosa, ha cinque fratelli. La sua infanzia è stata segnata dalla perdita della madre quando aveva solo undici anni, un evento che ha avuto un impatto profondo sulla sua vita.

Fin dall’adolescenza, Barbara ha coltivato il sogno di entrare nel mondo dello spettacolo. A soli 19 anni, si trasferisce a Milano per inseguire la sua passione per la moda, ma presto si rende conto che il suo vero talento risiede altrove. Grazie alla sua determinazione e al suo carisma innato, Barbara fa il suo ingresso nel mondo della televisione nel 1977, debuttando su Telemilano 58 con il nome d’arte “Barbara”.

Carriera di successo

Barbara D’Urso ha rapidamente conquistato il pubblico televisivo grazie alla sua presenza carismatica e alla sua versatilità sullo schermo. Dopo i primi successi con Telemilano 58, ha fatto il suo ingresso in Rai nel 1980, diventando ben presto una presenza iconica sul piccolo schermo. Ha condotto programmi di successo come “Stryx” e “Domenica In”, accanto a Pippo Baudo.

Ma è negli anni ’90 che Barbara raggiunge il culmine della sua carriera, diventando una delle figure di spicco della televisione italiana. La sua interpretazione della dottoressa Giorgia Basile nella miniserie “La dottoressa Giò” è una pietra miliare delle fiction.

Negli anni successivi, Barbara ha continuato a intrattenere milioni di telespettatori con una serie di programmi, tra cui “Il Grande Fratello”, “Pomeriggio Cinque” e “Domenica Live”.

Vita privata, gossip e curiosità

Nel 1976, Barbara D’Urso, allora diciottenne, intraprende una relazione con il cantante e paroliere Memo Remigi, una storia che dura per quattro intensi anni, poi i due si lasciano. Barbara D’Urso nel corso degli anni è stata spesso al centro del gossip e delle speculazioni mediatiche. Si è parlato di presunti flirt con personaggi famosi come Vasco Rossi e Miguel Bosè, mentre recentemente è stata coinvolta in voci su una presunta relazione con Flavio Briatore, voci prontamente smentite dall’imprenditore stesso.

Nel 1982, si fidanza con il produttore cinematografico Mauro Berardi. È l’inizio di una storia d’amore che porterà alla nascita dei suoi due figli: Giammauro, nel 1986, ed Emanuele, nel 1988. La relazione con Berardi dura per undici anni, fino al 1993, quando le strade dei due si dividono.

Nel 2002, all’età di quarantacinque anni, si sposa con il ballerino e coreografo Michele Carfora. Tuttavia dopo quattro anni di matrimonio, il rapporto naufraga a causa di tradimenti scoperti dalla conduttrice. Nel 2008, viene ufficializzato il divorzio tra i due. Da allora, non si sa più niente della vita sentimentale di Barbara D’Urso.