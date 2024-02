Giornalista, scrittrice, conduttrice: Francesca Barra è uno dei personaggi televisivi più impegnati e interessanti degli ultimi anni. Oggi 24 febbraio 2024 è ospite insieme al marito Claudio Santamaria della trasmissione Verissimo, condotta da Silvia Toffanin. Scopriamo qualcosa in più su questo incredibile personaggio della tv, dalla sua età alla carriera passando per la vita privata.

Francesca Barra età, biografia e carriera

Francesca Barra è nata a Policoro, in provincia di Matera, il 24 settembre 1978, sotto il segno zodiacale della Bilancia. Ha 4 anni ed è alta circa 170 cm. Laureata in Scienze della comunicazione a Roma con una tesi sulle donne in politica, ha cominciato la carriera televisiva e radiofonica molto presto. Dal 2009 conduce, su Rai Radio 1, il programma La bellezza contro le mafie. Nel 2012 ha pubblicato Giovanni Falcone un eroe solo.

Ha scritto il racconto Gli spietati nel libro Non è un paese per donne, ha collaborato con L’Unità e con il settimanale Sette, occupandosi di criminalità organizzata e donne vittime della ‘Ndrangheta. Ha lavorato al TG di LA7. Ha condotto Cani, Gatti & Co, in onda su Alice Sky TV, Cominciamo Bene Prima, con Pino Strabioli su Rai 3, documentari di viaggio e La regola, in onda su Marcopolo Sky TV. Con Dario Vergassola ha condotto la trasmissione Sempre meglio che restare a casa, su LA7, e Areagol con Maurizio Biscardi. Dal settembre del 2013 è stata inviata per la nuova stagione di Matrix.

Il 27 gennaio 2018 annuncia con un post su Facebook la sua candidatura alle elezioni politiche del 4 marzo per la Camera dei deputati con il Partito Democratico, ma non viene eletta.

Continua la sua carriera in televisione come opinionista di CR4 – La repubblica delle Donne durante la stagione 2018-2019. L’anno seguente è concorrente del reality show disponibile su Prime Video Celebrity Hunted, partecipandovi assieme a Claudio Santamaria.

La vita privata: ex marito Marcello Molfino, Claudio Santamaria, figli

Francesca Barra è stata sposata dal 2005 al 2016 con Marcello Molfino, da cui ha avuto tre figli: Renato, Emma Angelina e Greta. Nel 2016 però l’amore tra i due è terminato. A luglio del 2016 Francesca è uscita allo scoperto rilasciando una intervista a cuore aperto a F, in cui ha raccontato del suo nuovo amore con Claudio Santamaria:

“Stiamo insieme da qualche mese. Galeotta con Claudio è stata una cena che abbiamo fatto a Roma nel febbraio scorso, ma in realtà ci conosciamo da quando siamo ragazzini. Lui è stato l’uomo con il quale ho fatto il primo “lento” della mia vita. Amore a prima vista? Forse per me, che non mi sono mai dimenticata il sorriso di quel ragazzo romano. Difficile che lo sia stato per lui, ero molto più piccola, una bambina. Ma recentemente mi ha confessato che era rimasto colpito dal mio sguardo”.

Poi, l’incontro che fece scattare la scintilla:

“Un anno e mezzo fa lo rincontrai, quando ero incinta della mia terza figlia. Parlammo della Basilicata, del libro che avevo appena scritto, e alla fine ci scambiammo il numero di telefono con l’idea di andare a bere una cosa quando fossi tornata a Roma. Mio figlio Renato, che è sempre stato gelosissimo, mi disse subito: “Non mi piace come ti guarda”. Per me Claudio era solo un amico d’infanzia. Non lo seguivo nemmeno nella sua carriera cinematografica, non avevo visto neppure Lo chiamavano Jeeg Robot, prima di mettermi con lui. Tanto che quando mi ha invitata a cena, invece di andare con il tacco 12 come avrei fatto per un appuntamento galante – colleziono scarpe –, mi sono presentata in sneakers. Ricordo quella sera come una delle più leggere e spensierate della mia vita dopo tanta sofferenza. Venivo da un periodo orrendo: la crisi del rapporto con mio marito, la malattia della mia migliore amica, che sarebbe morta di lì a poco. Con Claudio quella sera è come se mi fossi riappropriata della mia vita, ricordata che non ero solo una moglie e una madre ma anche una donna. Come due ragazzi abbiamo parlato di musica, riso, scherzato. Sembrava ci conoscessimo da sempre”.

I due si sono sposati nel novembre dello stesso anno negli Stati Uniti e il 21 luglio 2018 a Policoro. La coppia nel 2019 ha perso un bambino per un aborto spontaneo. A distanza di due anni una nuova gravidanza: il 2 febbraio 2022 è nata la piccola Atena.