Nato il 2 luglio 1957 a Civitavecchia, Pino Quartullo ha 66 anni. Fin da giovane ha dimostrato una passione innata per le arti performative. Dopo aver completato gli studi presso il liceo scientifico, si è laureato in Architettura, ma la sua vera vocazione lo ha spinto a perseguire una carriera nel mondo della recitazione. Ha quindi ottenuto un diploma in regia presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico, dando così inizio a un viaggio straordinario nel mondo dello spettacolo.

Carriera

La carriera di Quartullo è stata caratterizzata da una straordinaria versatilità. Ha calcato le scene teatrali con grande successo, distinguendosi in spettacoli memorabili come “Fra Diavolo” nel 1980. Collaborazioni con icone del cinema italiano, come Alberto Sordi, hanno arricchito il suo percorso artistico, conferendogli una reputazione di grande talento e professionalità.

Nel 1983, Quartullo ha fondato la compagnia teatrale “La Festa Mobile”, dimostrando non solo le sue capacità interpretative, ma anche il suo talento nella regia. Questo è stato solo l’inizio di una carriera eccezionale, durante la quale ha portato avanti progetti innovativi e ambiziosi, come la realizzazione di cortometraggi come gli “Exit”, tratti da racconti dello scrittore Luigi Malerba.

L’attore ha partecipato anche a numerosi film e serie televisive di successo, tra cui il celebre capolavoro di Monicelli, “Il Marchese del Grillo”, dove ha interpretato il ruolo di una guardia del Quirinale. La sua presenza sul set è sempre stata sinonimo di impegno e talento, conquistando l’ammirazione del pubblico e della critica.

La vita privata, Elena Sofia Ricci, la moglie

Per quanto riguarda la vita privata, è nota la storia d’amore con Elena Sofia Ricci. Dal loro amore nel 1996 è nata Emma, oggi attrice. I due si sono separati pochi anni dopo. Nel 2010 ha coronato il suo amore sposando la giornalista Margherita Romaniello. Il matrimonio è stato preceduto da una romantica serenata sotto la finestra della futura sposa, con l’indimenticabile presenza di Gigi Proietti come testimone.

Profilo Social

Pino Quartullo ha anche un profilo ufficiale su Instagram, che aggiorna regolarmente.