Roberta Giarrusso è tra gli ospiti della puntata di oggi 21 febbraio 2024 del programma “La volta buona” condotto da Caterina Balivo. Scopriamo qualcosa in più su questa incredibile artista italiana, molto amata dal pubblico, che durante la puntata parlerà insieme al collega Pino Quartullo del loro nuovo spettacolo teatrale “28 motivi per innamorarsi”.

Roberta Giarrusso età e breve biografia

Nata a Palermo il 24 febbraio 1982, Roberta Giarrusso ha 42 anni. Ha mosso i primi passi nel mondo della moda nel 1997. La sua bellezza e il suo carisma le hanno permesso di distinguersi fin da giovane, portandola a partecipare a importanti concorsi di bellezza come Miss Italia, dove ha conquistato prestigiosi titoli regionali e nazionali. Il suo talento non passa inosservato e nel 2001 diventa Miss Televolto, che le ha aperto le porte a una carriera più ampia e variegata.

Carriera tra tv, cinema e teatro

Il salto sul piccolo schermo avviene nel 2002, quando Roberta diventa co-conduttrice di “Viva Miss Italia”, anticipando il suo successo nel mondo della televisione. Il debutto come attrice arriva nel 2003 con la serie televisiva “Carabinieri”, dove interpreta il ruolo di Sonia Martini per cinque stagioni. Da lì in poi, la sua carriera decolla, con partecipazioni in serie di successo come “Il Commissario Manara” e “Squadra Antimafia – Palermo Oggi”.

Roberta Giarrusso offre ottime interpretazioni anche al cinema, dove ha recitato in film come “Fallo per papà” e “Universitari – Molto più che amici”. Il suo talento è visibile anche sul palcoscenico teatrale, con spettacoli come “Nel blu dipinto di blu” e “Il marito di mio figlio”, dimostrando la sua capacità di eccellere in diversi generi e formati.

Vita privata: il marito e la figlia

L’attrice è felicemente sposata con Riccardo di Pasquale, imprenditore. I due stanno insieme dal 2016 e si sono sposati nel 2019. La loro unione è stata coronata dalla nascita di una dolce bambina di nome Giulia nel 2017, arricchendo ulteriormente la vita di questa talentuosa coppia.

Profilo Social

Roberta Giarrusso ha anche un profilo ufficiale su Instagram, che aggiorna regolarmente.