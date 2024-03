Virginia Raffaele è tra gli ospiti della puntata odierna di “Domenica In”, il programma condotto da Mara Venier in onda su Rai 1 ogni domenica dalle or 14,00. In queste settimane, Virginia Raffaele è al cinema insieme ad Antonio Albanese nella commedia “Un mondo a parte”, diretta da Riccardo Milani. Scopriamo qualcosa in più su Virginia Raffaele dalla sua età, il suo percorso artistico e qualcosa della sua vita privata.

Virginia Raffaele età e biografia

Nata a Roma il 27 settembre 1980, Virginia ha 43 anni. Fin da giovane, Virginia ha coltivato la sua passione per il mondo dello spettacolo, diplomandosi nel 1999 all’Accademia Teatrale Europea del Teatro Integrato Internazionale. La sua formazione include anche lo studio della danza classica e moderna presso l’Accademia Nazionale di Danza. Il suo debutto avviene nel 2001 come membro del trio comico “Due interi e un ridotto”.

Virginia è poi apparsa in spettacoli teatrali e in serie televisive di successo come “Il maresciallo Rocca”, “Incantesimo” e “Carabinieri”. Tuttavia, è nel 2009 che il grande pubblico inizia a notarla, quando entra a far parte del cast di “Mai dire Grande Fratello Show”, dove ha interpretato con successo diverse parodie di personaggi del Grande Fratello e cantanti italiane.

Da allora, la sua carriera è decollata, con apparizioni in programmi televisivi di successo come “Amici” e “Striscia la notizia”. Tuttavia, è sul palco del Festival di Sanremo che ha ottenuto una visibilità ancora maggiore, essendo stata ospite nel 2015 e poi co-conduttrice nel 2016, accanto a Carlo Conti.

Vita privata

Dopo una relazione di cinque anni con Ubaldo Pantani, anch’egli attore comico e imitatore, Virginia si è dichiarata single. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe avere un nuovo fidanzato: Thomas Santu, un attore teatrale originario di Civitavecchia e attualmente residente a Roma. Thomas, classe 1991, ha 31 anni ed è stato avvistato insieme a Virginia in varie occasioni, alimentando così i rumors sulla loro presunta relazione. Virginia ha sempre mantenuto una certa riservatezza riguardo alla sua vita sentimentale, preferendo concentrarsi sulla sua carriera e sul suo impegno professionale.