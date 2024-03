Il concorrente di Chi Vuol Essere Milionario chiama la moglie ma risponde un altro uomo

Un concorrente di “Chi vuol essere milionario?” versione inglese per qualche secondo ha temuto di di aver scoperto un tradimento della moglie durante la diretta. Ma cosa è successo? Andiamo con ordine. Il concorrente, un professore, durante il programma ha usato come aiuto l’ormai famosa chiamata a casa. Casa dove in teoria c’era la moglie ad aspettarlo. La domanda era “Quale di questi giorni fa parte del fine settimana in Germania?” Le opzioni erano A) Donnerstag, B) Mittwoch, C) Sonntag, o D) Dienstag.

“Possiamo chiamare Elizabeth?” ha chiesto il concorrente. Ma quando è partita la chiamata in diretta, dall’altro capo del telefono, si è sentita una voce maschile. Il conduttore, sorpreso, ci ha scherzato su: “Un altro uomo ha appena risposto al tuo telefono, tranquillo, tranquillo, potrebbe essere completamente innocente”. Quando la moglie finalmente ha risposto al telefono, Jeremy le ha poi chiesto: “Posso confermare che hai qualcuno con te?”.

Ma chi c’era al telefono? Nessun amante. Almeno così sembra, La voce, fanno sapere gli utenti di X (ex Twitter) era solo una voce registrata. Dopo un’ispezione più attenta, infatti, si è capito che la voce aveva semplicemente detto: “Mi dispiace, non c’è servizio”. Voce registrata o meno alla fine al concorrente non è andata malissimo visto che ha vinto 64.000 sterline.