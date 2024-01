Dazn lancia anche in Italia il suo pacchetto di contenuti gratis. Partite di calcio di campionati stranieri, ma soprattutto gli highlights della serie A. Eventi sportivi la cui visione sarà possibile senza sottoscrivere un abbonamento ma soltanto iscrivendosi alla piattaforma.

Contenuti gratis su Dazn

Dazn inaugurerà la modalità “gratis” con la sfida di FA CUP tra Tottenham e Manchester City in programma venerdì 26 gennaio, successivamente sarà possibile vedere gratuitamente anche le tre amichevoli della Riyadh Season Cup, tra cui il primo febbraio prossimo l’attesissimo incontro tra Messi e Cristiano Ronaldo, con cui Dazn fa il suo debutto nel mondo del “free” a livello globale.

Grande attenzione anche per le competizioni femminili con i match della Uefa Women’s Champions League e della Serie A femminile. Rendere i campionati femminili il più possibile accessibili, favorendone la visibilità e supportandone la crescita in termini di audience è diventato infatti uno degli obiettivi centrali della strategia di Dazn in Italia e a livello globale. L’altro sport sarà la pallavolo, che vedrà trasmesse in modalità accessibile a tutti alcune partite della CEV Champions League di Volley maschile e femminile.

Capitolo highlights

Si comincia da quelli della serie A. Per poi in un secondo tempo avere anche quelli della Liga spagnola e del campionato italiano di basket di serie A. Non è ancora chiaro a che distanza di tempo dall’evento si potranno vedere gratis.

Tutti gli eventi gratis su Dazn