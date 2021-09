Diletta Leotta chi è: ex fidanzato Can Yaman, flirt con Ryan Friedkin, figli, vita privata, età, peso, altezza, Instagram e carriera della conduttrice di Dazn (foto Ansa)

Chi è Diletta Leotta: ex fidanzato Can Yaman, flirt con Ryan Friedkin, figli, vita privata, età, peso, altezza, Instagram e carriera della conduttrice di Dazn. Diletta sarà tra gli ospiti di Buoni o cattivi, trasmissione tv che va in onda in prima serata su Mediaset.

Dove e quando è nata, età, peso, altezza e Instagram di Diletta Leotta

Diletta Leotta è nata a Catania il 16 agosto 1991. Quindi ha 30 anni. E’ alta 175 cm per un peso forma di 60 kg. Le sue misure sono praticamente perfette, degne di una modella. Infatti sono 86-61-89. Molto vicine a quelle da manuale: 90-60-90. Su Instagram è popolarissima visto che è seguita da ben 8 milioni di followers.

L’ex fidanzato Can Yaman, il flirt con Ryan Friedkin, i figli: la vita privata di Diletta Leotta

Chiariamo subito ogni dubbio: Diletta Leotta non è sposata e non ha figli. In passato sarebbe stata molto vicina al matrimonio con il suo ex Mammì ma alla fine la cosa non andò in porto. La sua ultima relazione sentimentale è stata con Can Yaman, attore molto popolare in Italia. Adesso sarebbe tornata single. In passato ha avuto un breve flirt con Ryan Friedkin, figlio del proprietario dell’As Roma Dan Friedkin.

Diletta Leotta, una carriera di successo tra Sky Sport e Dazn

La Leotta è diventata famosa grazie al suo ruolo a Sky Sport. Era la regina della Serie B sull’emittente satellitare. Grazie a questa esperienza, è approdata a Dazn dove è passata dalla Serie B alla Serie A. Infatti, adesso, il volto della Serie A per l’emittente streaming. Quindi segue dal vivo le partite più importanti del campionato italiano di calcio.