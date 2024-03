Eleonora Riso, chi è la vincitrice di MasterChef: dove è nata, età, vita privata, fidanzato e biografia

Chi è Eleonora Riso, la vincitrice dell’ultima edizione di MasterChef Italia. Si porta a casa 100mila euro, un corso di cucina all’Alma e la possibilità di scrivere un libro di cucina. “Dedico la vittoria a tutti quelli che non hanno fiducia in se stessi, a tutti i disagiati come me, cioè quelli che si trovano a disagio nelle consuete dinamiche sociali per dire loro che ci devono provare”. È la quinta donna a vincere Masterchef Italia: in 13 edizioni ci sono riuscite prima di lei Tiziana Stefanelli, Erica Liverani, Valeria Raciti e Tracy Eboigbodin.

La biografia della vincitrice di MasterChef

Eleonora Riso, 27 anni, originaria di Collesalvetti, in provincia di Livorno, ha conquistato il titolo di vincitrice di MasterChef Italia 2024 con un menu ispirato al Giappone, arricchito da ingredienti toscani. La sua personalità eclettica e fuori dagli schemi ha catturato l’attenzione del pubblico, mostrandosi solare ma profonda, con una storia di vita che ha influenzato il suo approccio alla cucina. Cresciuta in Toscana, ha vissuto un’esperienza formativa in una comune hippie, imparando a coltivare l’orto, a prendersi cura degli animali e a sviluppare il suo talento culinario. Nonostante le sfide personali e le critiche sui social, Eleonora ha dimostrato una determinazione ferrea nel programma, riuscendo a emergere nei momenti critici. Il suo futuro nella cucina resta aperto, con la curiosità su come deciderà di proseguire il suo percorso professionale.

La vita privata di Eleonora Riso

Eleonora non ha condiviso molto sulla sua vita privata durante la sua partecipazione a MasterChef. Tuttavia, sembra che non abbia un fidanzato. In ogni caso, nel corso della 13esima edizione dello show, tra Eleonora e Niccolò Califano, concorrente eliminato in semifinale, sembra esserci del tenero come confermato dal ragazzo al Corriere di Bologna. Nel dettaglio, le sue parole sono state: “Inizialmente mi sembrava solo una pazza, invece da quella prova è nata un’alchimia che si è sviluppata sempre di più. Con lei c’è del tenero, però io adesso ho una pietra al posto del cuore e voglio concentrarmi solo su me stesso. Siamo come due piatti ai quali manca però la salsa. Ieri sera ho visto la puntata proprio con lei”.