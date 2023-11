Fiorello, lo scoop su Morgan: “Torna a X Factor per la finale”

“Secondo alcune voci, non so se solo di corridoio… pare che Morgan possa tornare nella finale di X Factor. La mia fonte? Voci di piattaforme. Sarebbe clamoroso, ma io non ho detto niente”. A parlare è Fiorello che durante Viva Rai2!.

Morgan, allontanato dal talent tra le polemiche, sarà ospite del programma per l’ultima puntata? Per ora nessun commento filtra dai diretti interessati.

Cosa pensa Fiorello del licenziamento di Morgan da X Factor

Non è certo la prima volta che Fiorello parla del caso Morgan-X Factor. Nei giorni scorsi, infatti, il conduttore di Viva Rai2! si era espresso con parole quasi di sostegno al musicista, sottolineando come seppur non fossero sempre andati d’accordo, la scelta di Sky e Fremantle fosse velatamente ipocrita: “Se prendete Morgan per fare Morgan, non vi dovete sorprendere se poi fa Morgan. (…) Se io prendessi Morgan e mi viene qui a farmi il ballo dei cigni, gli dico no. Fai qualcosa, insulta Biggio”.