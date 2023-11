Morgan dichiara guerra a X Factor. E su Fedez: “Mi ha aggredito davanti a mia figlia di 3 anni”

Morgan dichiara guerra a X Factor, dopo l’annuncio dell’allontanamento immediato dal programma per “comportamenti inappropriati” del cantante durante il programma. “Non si può licenziare un lavoratore senza una ragione”, dice l’ormai ex giudice, intervistato da Repubblica.

Morgan fa causa a X Factor: “Licenziamento illegittimo”

“Hanno fatto un licenziamento ingiustificato – continua Morgan – e ne dovranno rispondere di fronte a un giudice del lavoro. Se ne potrebbe parlare sul piano culturale ma la prima cosa è che hanno agito con prepotenza su un lavoratore, il fatto che io sia rinomato non differenzia la mia posizione quella di un normalissimo dipendente di un’azienda. Tra l’altro un licenziamento fatto solo verbalmente, neanche a mezzo di lettera”.

“Fedez mi ha aggredito”

Le accuse di Morgan sono dure, il cantante promette scintille: “Con questo comunicato mi stanno diffamando. Una calunnia. Non la passano liscia. Prendete i popcorn, gente”, annuncia. Poi, rivela cosa è successo dietro le quinte: “Fedez mi ha detto cose orrende e diffamanti, mi ha aggredito mentre ero in camerino con mia figlia di tre anni, che ho dovuto abbracciare per tranquillizzarla, con lui che batteva i pugni sulle pareti dicendo che i depressi si sarebbero tutti scagliati contro di me, e ha chiesto il mio licenziamento urlandomi pezzente davanti a tutti. Gridava come un pazzo, faceva accapponare la pelle”.