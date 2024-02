Gigi Marzullo chi è. Il conduttore divenuto noto al grande pubblico prima con la trasmissione Mezzanotte e Dintorni, poi con Sottovoce. E’ tra gli ospiti di oggi, lunedì 5 febbraio, de La Volta Buona, il salotto di Rai Uno condotto da Caterina Balivo.

Dove e quando è nato, età: la biografia di Gigi Marzullo

Luigi Marzullo, detto Gigi, è un giornalista, conduttore e personaggio televisivo italiano. E’ nato ad Avellino il 25 luglio del 1953. Ha dunque 71 anni ed è del segno zodiacale del Leone.

Ha iniziato la carriera giornalistica scrivendo per il Mattino. Nel 1983 si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Pisa. Entrato in Rai su diretta segnalazione di Ciriaco De Mita, ha esordito in televisione nel 1983 con Forte fortissimo, programma di Rai 1.

Nel 1986 ha condotto il programma Italia mia. L’anno seguente ha presentato Il mondo è tuo insieme a Giulia Fossà.

Dopo varie esperienze televisive, dal 1989 al 1993 conduce Mezzanotte e dintorni, programma notturno di Rai 1 in cui sottoponeva domande pungenti e molto personali a numerosi personaggi famosi.

Nel 1994 gli è stato affidato anche un programma il cui titolo ricalcava quello del suo programma notturno, Mezzogiorno e dintorni, che però non ha ottenuto i risultati di share sperati e per questo è stato chiuso velocemente. Altri suoi programmi di questo periodo sono Uno più uno e L’asino d’oro.

Sottovoce: il programma cult di Marzullo

Dal 1994 scrive e conduce il talk show notturno di Rai 3 Sottovoce e le sue varianti: Settenote – Musica e musiche (giovedì) su musica e cantanti, Cinematografo (venerdì) su cinema e relativi festival (Roma, Venezia, Cannes), Milleeunlibro – Scrittori in TV (sabato) su libri e scrittori, Applausi (domenica) sul teatro, e infine L’appuntamento – libri in TV, sui libri.

È stato il responsabile della struttura Notte di Rai 1 dal 14 maggio 2013, quando viene nominato dal direttore generale Rai Luigi Gubitosi capostruttura cultura della prima rete aziendale. Nel 2017 interpreta se stesso nella serie TV di Sky 1993.

Nella stagione 1999-2001 è stato spesso ospite all’interno di Quelli che… il calcio. Nel 2020 è andato in pensione, ma continua a condurre alcuni programmi grazie a un contratto come collaboratore esterno. Nel programma Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone, tra il 2021 e il 2023 è stato un ospite ricorrente. E’ stato anche conduttore di Uno Mattina nell’edizione del 2023.

Da diversi anni, prima in Rai ora su Canale 9, Marzullo è ospite fisso nel tavolo di Che Tempo che fa, il programma domenicale condotto da Fabio Fazio. Qui indossa quella che ormai è la sua divisa: giacca blu e maglietta o camicia bianche blu a strisce orizzontali.

Nella sua carriera è stato oggetto di alcune imitazioni televisive. Il suo imitatore più famoso è Maurizio Crozza che ha proposto il personaggio di Marzullo nei suoi programmi Crozza Italia, Crozza Alive e Italialand in onda su LA7.

Marzullo è famoso anche per la sua frase ricorrente, ormai diventata un cult: “Si faccia una domanda e si dia una risposta”.

La famiglia, la morte e la malattia

Gigi Marzullo era fratello di Enzo Maria Marzullo, giornalista e critico d’arte trovato morto nel 2003 nella casa della madre a Roma, all’età di 42 anni.

Nell’agosto 2019 il conduttore operato d’urgenza per un’ernia addominale.

Tempo prima aveva subito un’operazione di riduzione della prostata nonostante abbia tenuto per 40 giorni il catetere allo scopo di evitare l’intervento. Ha anche uno stent.

Moglie, figli: la vita privata di Gigi Marzullo

Nel 2018 ha sposato Antonella De Iuliis, conosciuta a fine anni ’90. Antonella ha un figlio avuto da una precedente relazione, mentre la coppia non ha figli.

In precedenza aveva avuto un flirt con l’attrice francese Delphine Forest.