Giovanna Sannino chi è, età, dove e quando è nata, fidanzato, Instagram, vita privata, Mare Fuori, biografia e carriera

Giovanna Sannino è una giovane attrice italiana, nota al grande pubblico per aver interpretato il personaggio di Carmela Valestra nella serie di successo Mare Fuori. Con una formazione teatrale e perfino un libro pubblicato, la carriera dell’attrice, nonostante la giovane età, sembra già lanciata. Scopriamo la biografia, la carriera e la vita privata dell’attrice.

Dove e quando è nata, età, biografia di Giovanna Sannino

Giovanna Sannino è nata a Napoli nel 2000. Ha 24 anni. I suoi genitori, quando era piccola, le trasmettono la passione per il teatro. Dopo il diploma al Liceo Classico Pansini nel 2018, nel 2022 la Sannino si laurea in Lettere Moderne, per poi formarsi presso il Teatro Elicantopro e la scuola CinemaFiction.

Fidanzato, Instagram e vita privata

L’attrice è particolarmente riservata riguardo la sua vita privata. Sappiamo però che ha una relazione con l’attore Gaetano Migliaccio, conosciuto sul set della serie Mare Fuori, in cui interpreta il personaggio di Salvo. Sui social l’attrice è molto seguita e il suo profilo Instagram conta oltre 250mila follower: giovannasanninoreal.

La carriera di Giovanna Sannino

L’attrice fa il suo debutto nel mondo del teatro a 15 anni accanto a Michele Placido e Ivano Schiavi nello spettacolo La tempesta. Seguono poi altre partecipazioi teatrali che la portano nel 2019 a debuttare sul grande schermo con il film Ed è subito sera.

La popolarità presso il grande pubblico, però, arriva grazie alla sua partecipazione nella serie di successo Mare Fuori, in cui interpreta il personaggio di Carmela Valestra. Nel 2020 l’attrice ha pubblicato un libro, Non sempre gli incubi svaniscono al mattino, in cui racconta un particolare episodio della sua vita, ovvero l’arresto ingiusto del padre quando lei aveva 15 anni. Dal libro emerge quanto sia stato doloroso questo evento per lei, un episodio che l’ha profondamente segnata.