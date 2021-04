Isola dei Famosi ultima puntata 15 aprile: eliminati, nomination, televoto, Elisa Isoardi e Brando Giorgi lasciano

Isola dei Famosi, cosa è successo nell’ ultima puntata di giovedì 15 aprile. Eliminati, nomination, televoto, e poi gli abbandoni di Elisa Isoardi e Brando Giorgi che lasciano il gioco. Si è trattato di una puntata in differita, per dare spazio in diretta a Supervivientes, l’edizione spagnola dell’Isola. Edizione quest’anno interessante anche per il pubblico italiano, visto che il concorrente principale è finora Valeria Marini.

Isola dei Famosi, eliminati ultima puntata: Brando Giorgi lascia

Colpo di scena perché non ci sono stati veri e propri eliminati nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi. I due concorrenti che rischiavano di uscire sono Roberto Ciufoli e Fariba Tehrani. La loro sorte era nelle mani di Andrea Cerioli, leader della serata. Che ha deciso di salvare Ciufoli. A questo punto Fariba sarebbe diventata automaticamente l’eliminata. Invece l’abbandono di Brando Giorgi ha salvato a sorpresa la donna (che è comunque finita in nomination per la prossima puntata).

Brando Giorgi ha lasciato il reality per curare un problema oculistico in Italia. L’annuncio è stato dato da Massimiliano Rosolino: “Brando Giorgi come vedi non fa parte del gruppo ed è una notizia importante. Ha dovuto fare degli esami e purtroppo dovrà rientrare in Italia. Quindi, Brando abbandona il gioco”.

Isola dei Famosi, ultima puntata: nomination e televoto

In nomination per la prossima puntata sono finite Fariba Tehrani e Beatrice Marchetti. Ecco tutti i voti dei concorrenti nel dettaglio:

Awed ha nominato Beatrice;

Fariba ha nominato Isolde;

Ubaldo ha nominato Isolde;

Gilles ha nominato Beatrice;

Paul ha nominato Gilles;

Roberto ha nominato Paul;

Beatrice ha nominato Awed;

Fariba ha nominato Gilles;

Francesca ha nominato Beatrice;

Isolde ha nominato Awed;

Angela ha nominato Beatrice;

Valentina ha nominato Paul.

Isola dei Famosi: anche Elisa Isoardi lascia

Anche Elisa Isoardi ha lasciato l’Isola dei Famosi. La concorrente ha abbandonato il reality per un infortunio all’occhio. Un lapillo le è entrato in un occhio. La Isoardi si trovava insieme a Vera Gemma e Miryea Stabile a Playa Esperanza, la spiaggia in cui gli eliminati ambivano a tornare in gioco. Proprio nell’ultima puntata del 15 aprile, Vera e Miryea sono tornate alla Palapa per continuare la loro esperienza con gli altri naufraghi.