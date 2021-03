Màkari, anticipazioni e trama della seconda puntata della fiction in onda martedì 16 marzo

Stasera, martedì 16 marzo, andrà in onda la seconda puntata della fiction di Rai 1 Màkari con Claudio Gioè.

L’attore siciliano interpreta il giornalista e scrittore Saverio Lamanna, personaggio nato dalla penna di Gaetano Savatteri.

Lamanna, giornalista caduto in disgrazia, si rifugia in Sicilia dove comincia una nuova vita e si scopre “investigatore per caso”.

Tornato a vivere a Màkari, nella casa delle vacanze dei genitori, Lamanna ritrova il suo grande amico Piccionello e s’innamora di Suleima, una giovane donna che studia a Firenze e che si trova a Màkari per un lavoro stagionale di cameriera.

Makari, le anticipazioni della seconda puntata “La regola dello svantaggio”

Nella seconda puntata, intitolata “La regola dello svantaggio”, Saverio Lamanna, con il conto in rosso, deve accettare il lavoro di guida per un tour enogastronomico.

Nella comitiva che sta accompagnando Lamanna però nota qualcosa di strano e quando Olmo, il capo del gruppo, morirà Saverio non avrà dubbi sul fatto che si tratti di un omicidio e inizierà ad indagare.

Makari, musica e riprese della fiction di Rai Uno

La canzone che apre ciascuna puntata, intitolata anch’essa Màkari, è composta da Ignazio Boschetto e interpretata dal gruppo musicale Il Volo, di cui oltre allo stesso Boschetto fanno parte anche Gianluca Ginoble e Piero Barone.

Le riprese sono iniziate il 6 agosto 2020 a Palermo e sono proseguite nella provincia di Trapani tra la Castellammare del Golfo e San Vito Lo Capo. In particolare alla Tonnara di Scopello e alla Riserva dello Zingaro.