Pago chi è: ex moglie Miriana Trevisan, ex fidanzata Serena Enardu, figli, vita privata, età, vero nome, peso e altezza del cantante

Chi è Pago: ex moglie Miriana Trevisan, ex fidanzata Serena Enardu, figli, vita privata, età, vero nome, peso e altezza del cantante. Pago è tra i concorrenti di Tale e quale show, programma che va in onda in prima serata su Rai 1. Alla conduzione, Carlo Conti.

Dove e quando è nato, età, peso, altezza e vero nome di Pago

Pago, pseudonimo di Pacifico Settembre, è un cantante e personaggio televisivo italiano. E’ nato il 30 agosto 1971 (età 50 anni), Quartu Sant’Elena. E’ alto 190 cm per un peso forma di 70 kg.

La moglie, i figli, la vita privata di Pago

Nel 2003 ha sposato la showgirl Miriana Trevisan da cui si è separato nel 2006; i due sono tornati insieme nel 2008, per poi separarsi definitivamente nel 2013. Dall’unione con la Trevisan è nato un figlio. È stato legato sentimentalmente a Serena Enardu, ex tronista di Uomini e donne.

La carriera in tv di Pago

Come spiegato sopra, Pago è sia un cantante che un personaggio televisivo. Infatti è tra i concorrenti di Tale e quale show e una lunga carriera in tv che riportiamo di seguito: