Patrizia De Blanck chi è: marito, figli, dinastia, età, caso Bebawi, vita privata e carriera della contessa ospite a Oggi è un altro giorno

Patrizia De Blanck chi è: marito, figli, dinastia, età, vita privata e carriera della contessa ospite a Oggi è un altro giorno. La contessa De Blanck sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno.

Oggi è un altro giorno è una trasmissione televisiva che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1. Oggi è un altro giorno inizia alle ore 14:00 ed è condotto da Serena Bortone.

La contessa è nata a Roma il 9 novembre 1940 (età 80 anni). Si sposò nel 1960 con l’aristocratico britannico Anthony Leigh Milne, matrimonio naufragato dopo pochi mesi perché il baronetto fu colto in flagrante adulterio con il suo migliore amico.

Fidanzatasi con Farouk El Chourbagi, assassinato nel 1964, fu chiamata a testimoniare in occasione dell’inchiesta e del processo per l’omicidio di quest’ultimo, noto alle cronache giudiziarie di quegli anni come il caso Bebawi. Nel 1971 sposa in seconde nozze Giuseppe Drommi, console di Panama, da cui nel 1981 avrà una figlia, Giada.

Patrizia De Blanck chi è: dinastia e carriera della contessa ospite a Oggi è un altro giorno

Patrizia e Dario De Blanck sono figli di Lloyd Dario, ultima discendente della famiglia veneziana un tempo proprietaria del palazzo Ca’ Dario, e dell’ambasciatore di Cuba Guillermo De Blanck y Menocal, cugino di Mario García Menocal (terzo presidente di Cuba) e Segretario di Stato durante la sua presidenza.

Come ricorda Wikipedia, quando i rivoluzionari comunisti, guidati da Fidel Castro, andarono al potere, nazionalizzarono tutto il patrimonio della sua famiglia, incluse le ville e le piantagioni di canna da zucchero e tabacco. Tutta la sua famiglia è stata esiliata da Cuba.

Per quanto riguarda la sua carriera televisiva, ha partecipato ai seguenti programmi tv: