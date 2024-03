Perla Vatiero chi è, età, dove e quando è nata, Mirko Brunetti, Instagram, vita privata, Grande Fratello, biografia e carriera

Perla Vatiero si è fatta conoscere al prubblico televisivo italiano grazie alla partecipazione a diversi programmi come Temptation Island e soprattutto il Grande Fratello, vincendo l’ultima edizione del programma condotto da Alfonso Signorini. Scopriamo la biografia, la carriera e la vita privata della Vatiero.

Dove e quando è nata, biografia di Perla Vatiero

Perla Vatiero è nata ad Angri, in provincia di Salerno, il 28 dicembre del 1997. Ha 26 anni. Ha una sorella di nome Loana. Si laurea in Scienze Motorie, per poi decidere di inseguire il suo più grande sogno, ovvero lavorare nel mondo della moda.

Mirko Brunetti, Instagram e vita privata

La Vatiero ha una relazione da diversi anni con Mirko Brunetti. I due hanno partecipato a Temptation Island per risolvere alcuni problemi di coppia. La loro relazione si è bruscamente interrotta durante il programma quando lei ha conosciuto Igor Zeetti e lui la tentatrice Greta Rossetti.

La relazione tra la Vatiero e Igor, però, è durata solo pochi mesi. Durante un’intervista ha dichiarato: “Gli impegni hanno messo in risalto equivoci e incomprensioni caratteriali che ci hanno reso incompatibili”. Dopo questa storia, la ragazza torna con Brunetti. Il suo profilo Instagram conta oltre 600mila follower: perla_vatiero.

La carriera di Perla Vatiero

Appassionata di moda, la ragazza lavora nel mondo dell’e-commerce e ha creato il suo personale brand di abbigliamento, Perlystas. Si è fatta conoscere al pubblico grazie alla sua partecipazione, nel 2023, al programma Temptation Island condotto da Filippo Bisciglia. Nello stesso anno la Vatiero partecipa ad un altro programma di punta come il Grande Frattelo, vincendo l’edizione battendo in finale la favorita Beatrice Luzzi.