The Crown, la sesta stagione il 16 novembre, gli attori e i loro coach spiegano i segreti della recitazione: ecco come camminare e parlare come i reali d’Inghilterra

‘The Crown’, in arrivo una nuova stagione, la sesta: i coach degli attori rivelano il modo in cui i loro “allievi” interpretano i reali.

Con l’imminente lancio dell’ultima stagione di “The Crown”, incentrata sugli ultimi giorni della Principessa Diana nei primi episodi, i coach, cioè gli addestratori degli interpreti dello show hanno svelato come il cast perfeziona le proprie interpretazioni.

Come parte della ricerca per il dramma reale di Neflix, William Conacher ha detto che lui e i membri del cast hanno guardato filmati dei reali britannici senza volume per catturare i loro manierismi.

“La prima cosa che dico è che nessuno ha bisogno di fare un’imitazione e credo che nessuno l’abbia mai fatta in questo show”, ha detto Conacher, il supervisore del dialect coach.

“Si tratta piuttosto di analizzare cosa fa il viso, cosa fa la bocca, cosa fa la testa, e poi lasciare che la voce venga fuori da quella forma”.

È una strategia che ha dato i suoi frutti. Claire Foy e Olivia Colman, che hanno interpretato la Regina Elisabetta in diversi periodi della sua vita, hanno entrambe ricevuto premi per le loro interpretazioni.

“Se parliamo della regina, non apri la bocca, lasci che le labbra si muovano poco, le tieni rigide, lascia che ci sia una distanza minima tra loro”, ha detto Conacher.

“Diana apriva molto la bocca e parlava anche in tono molto colloquiale. Sono tutti piccoli accorgimenti, ma sono suggerimenti su come far assomigliare la propria voce a quel personaggio senza cambiare effettivamente la voce”.

L’insegnante di movimento Polly Bennett ha lavorato con gli attori “per capire come funziona la loro fisicità” in ogni stagione.

“Può trattarsi di qualsiasi cosa, anche movimenti idiosincratici… quindi sono le cose che in generale potremmo considerare come l’inclinazione della testa di Diana o il leggero “sottotono” della testa del Principe Carlo”.

La sesta stagione, che uscirà in due parti il 16 novembre e il 14 dicembre, ha inizio nell’estate del 1997, prima che Diana, madre dei principi William e Harry e prima moglie dell’attuale re Carlo, rimanesse uccisa in un incidente stradale all’età di 36 anni.

Gli attori della quinta stagione Imelda Staunton, Dominic West ed Elizabeth Debicki riprendono i loro ruoli rispettivamente di Elisabetta, Carlo e Diana.

“Lavorare… con Imelda… in questa stagione significava parlare… di come la regina invecchia e di quali cambiamenti avvengono nel suo corpo, a partire dal fatto che inizia a portare gli occhiali e forse cammina un po’ più lentamente”, ha detto Bennett. “Ma anche guardare alla storia della regina e sapere che ogni volta che cammina da qualche parte, sa sempre dove sta andando perché qualcuno glielo dice”.