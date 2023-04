Netflix, ecco i codici segreti per il 2023 che sbloccano decine di film e programmi televisivi nascosti, dalle commedie cult ai thriller d’azione e ai drammi militari.

Esiste un elenco di codici segreti, che poi a quanto pare tanto segreti non sono, per sbloccare decine di film o serie televisive su Netflix. Un utente può passare ore sulla home page di Netflix senza trovare quello che si desidera guardare se non si conoscono certi codici. Io non li ho verificati, ma il Daily Mail assicura che funzionano.

Netflix utilizza uno degli algoritmi più sofisticati mai sviluppato da una Big Tech per indirizzare gli utenti alle scelte e garantirsi un certo numero di ore davanti ad un dispositivo. Ma c’è un limite anche per l’algoritmo che esclude dai consigli tutto ciò che ritiene di non interesse per l’utente stesso.

Esiste però un catalogo segreto della piattaforma che permette di andare oltre ai suggerimenti dell’algoritmo stesso ed accedere ad oltre 36mila categorie, nessuna delle quali censurata.

Conoscere l’elenco segreto dei codici può dunque sbloccare l’accesso a queste categorie nascoste e permettere all’utente una scelta più vasta e completa di prodotti.

Gli utenti possono cercare generi iper-specifici cercando un codice speciale o aggiungendolo alla fine del proprio URL e accedere così a commedie cult, a thriller d’azione, a reality, e così discorrendo.

Si possono così trovare categorie generali come Reality TV (9833), Action Sci-Fi and Fantasy (1568) o Late Night Comedies (1402) conoscendo i codici segreti. Ma c’è anche la possibilità di scoprire generi più specifici o “più oscuri”, come BMX e corse estreme (4582) e film stranieri romantici (7153).

Il significato di tutto ciò è evidente. Da una parte, la collezione di Netflix è disponibile al pubblico in maniera ridotta, dall’altra, l’accesso ai codici speciali permette invece la fruizione completa dell’offerta culturale.