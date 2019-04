MILANO – Wanda Nara e Francesco Totti a colloquio nell’intervallo di Inter-Roma. La compagna di Mauro Icardi e il dirigente della Roma sono stati fotografati dal giornalista Tancredi Palmieri che ha pubblicato l’immagine sul suo profilo Twitter ufficiale. Dietro a Totti e alla Nara, spunta anche il conduttore televisivo di Sky Sport Alessandro Cattelan.

Il colloquio è avvenuto sul risultato di 1-0 per la Roma con rete da cineteca di Stephan El Shaarawy, poi l’Inter impatterà il match nella ripresa con gol di Ivan Perisic su assist di Danilo D’Ambrosio.

Wanda Nara-Totti, cosa si sono detti? Lo svela lei a Tiki Taka.

Dopo la diffusione della foto con la Nara e Totti sui social network, tutti si sono chiesti: ma cosa si sono detti? A svelarlo è la stessa compagna di Mauro Icardi nel corso di Tiki Taka, programma televisivo condotto da Pierluigi Pardo sulle reti Mediaset dove Wanda Nara è tra gli ospiti fissi.

“Di cosa abbiamo parlato? Come siete curiosi… Di una conoscenza in comune. Non si tratta di Luciano Spalletti, suo ex allenatore ed attuale tecnico dell’Inter, ma della moglie Ilary Blasi”. Poi la compagna e agente di Mauro Icardi ha scherzato: “La foto è stata scattata a fine primo tempo ed è per questo che Francesco era così contento. Sono andata apposta da lui, per portare fortuna. Infatti poi l’Inter ha pareggiato la partita”.

Fonte: Tiki Taka.