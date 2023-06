Uno squalo di circa tre metri che nuota attorno a una barca di pescatori al largo del porto di Livorno. Sono le immagini rimbalzate sui social nella tarda serata di mercoledì 21 giugno e oggi riprese da diversi organi di stampa.

Il video, girato dai pescatori a bordo, mostra il grosso predatore avvicinarsi all’imbarcazione mentre i due ipotizzano che possa trattarsi di uno squalo bianco: “Mai visto uno così”, dicono.

In realtà, spiega all’Ansa Fabrizio Serena, del Cnr di Mazara del Vallo, non è possibile stabilire la specie. “Si può dire poco e niente da quel filmato – afferma l’esperto – si vede solo il dorso di sfuggita e sicuramente si può affermate che si tratti di un esemplare della famiglia dei lamnidi, che nel Mediterraneo abbracciano quattro specie: lo squalo bianco, lo smeriglio, il mako pinna corta e quello a pinna lunga, ma azzardare la specie precisa non sarebbe corretto. Difficile dire dunque che tipo di squalo sia e se sia un mako, anche se potrebbe esserlo perché il muso sembrerebbe abbastanza affilato”.

Squalo di 3 metri a Livorno, le raccomandazioni della capitaneria

La capitaneria nel frattempo ha emesso una nota informando della segnalazione per la presenza di un presunto squalo a circa 3 miglia nautiche al largo del porto di Livorno, invitando chiunque sia in possesso di informazioni utili sull’avvistamento a avvisare l’autorità marittima e raccomandando di prestare massima attenzione durante la navigazione o durante le altre attività, inclusa la balneazione