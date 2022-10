Giorgia Meloni, il video integrale del discorso per la fiducia alla Camera da presidente del Consiglio (Foto Ansa)

La nave Italia come la Vespucci, l’ironia sull’ananas vittima della sovranità alimentare. Un tributo di ben altro profilo, approfondito, e soprattutto bipartisan, a tutte le donne, in politica e no, attuali e nella storia, più o meno recente, che con l’esempio e l’azione hanno costruito la scala che ha portato un’altra donna a rompere il famigerato “tetto di cristallo”.

Sono alcuni dei passaggi del discorso per la fiducia tenuto da Giorgia Meloni alla Camera. “Non sarà una navigazione semplice, per la gravosità delle sfide ma anche per il pregiudizio politico. Parto sfavorita, ma intendo stravolgere tutti i pronostici”, ha detto la leader di Fratelli d’Italia.

In oltre un’ora di intervento, interrotta 70 volte dagli applausi, ha citato Giovanni Paolo II e Mattei e omaggiato il sacrificio degli operatori sanitari durante la pandemia. Di seguito il video integrale del discorso.