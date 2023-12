Mai fidarsi delle acque chete, è una regola più che un adagio. Nel caso in questione, terribile e mortale, in senso letterale perché riguarda Playa Queta, spiaggia altrimenti incantata nella zona di Ixtapa Zihuatanejo, tratto di costa affacciato sull’Oceano Pacifico in Messico.

Gamba amputata e morte per dissanguamento a Playa Queta

Un turista canadese è stato sbranato vivo durante un bagno in mare. Joseph Bynens, detto Jeff, aveva 76 anni. Non immaginava di essere attaccato da un predatore anfibio. E gli è andata davvero male. Le immagini – una donna con bambina in riva al mare ha assistito alla scena – mostrano la lotta in acqua.

Uno squalo, dunque? No: Jeff, con la gamba amputata è morto dissanguato poco dopo, la gamba gliel’ha portata via un coccodrilo. Lo suggeriscono i segni dei denti.