Neymar gioca al Casinò online e perde un milione di euro: la sua reazione VIDEO

In attesa del rientro sul campo, Neymar si dedica ad una sua grande passione: giocare al casinò online: come dimostra un video in diretta streaming, il fuoriclasse brasiliano del Psg ha perso circa un milione di euro (oltre 5 milioni di reais brasiliani) in poco più di un’ora di gioco. Neymar a quel punto ha abbozzato, fingendo di piangere per la pesante perdita, in un misto di lacrime e urla disperate. Poi, dopo che un suo amico che era collegato ha commentato “come perdere un milione in un’ora”, il numero 10 del Brasile ha riso rispondendo “che non l’ha fatto nessuno”.

Neymar perde un milione di euro al Casinò online, il video

Nel video si vede Neymar piangere disperatamente alla notizia della perdita, ma poi si riprende subito e si lascia andare ad una risata. E’ chiaro che per un giocatore della sua portata, che ha un contratto con il PSG da 36 milioni di euro all’anno (più gli sponsor), quella cifra non rappresenta certo un grosso problema. Il video, ovviamente, è diventato virale, e non è piaciuto troppo ad alcuni, che hanno criticato l’atteggiamento del calciatore.