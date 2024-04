“Zoc…la”, “scurnacchiata” e altri epiteti poco urbani mentre volavano schiaffi e tirate di capelli, manate e graffi: questa la dinamica, sonoro compreso, di una spettacolare lite fra due signore napoletane all’aeroporto di Capodichino (Napoli) a bordo dell’aereo che avrebbe dovuto portarle a Ibiza. Vacanza finita prima che l’aereo staccasse le ali da terra.

Da qualche frammento dell’accesa discussione sembra di capire si tratti di un tradimento, corna insomma. Qualcuno ha ripreso la scena con il telefonino (il video è finito sul sito Welcome to favelas, clicca qui per guardare).

Le esagitate, intanto, se le davano di santa ragione, nemmeno l’intervento dello steward è riuscito a contenerle: alla fine è dovuta salire a bordo la Polizia. Rissa conclusa, signore fatte scendere, aereo pronto al decollo.

Sollecitata dal sito Fanpage.it, la compagnia aerea Easy Jet ha risposto con una nota. “Possiamo confermare che la polizia è intervenuta sul volo EJU4203 da Napoli a Ibiza del 14 aprile prima della partenza a causa del comportamento violento di due passeggeri a bordo. I passeggeri sono stati sbarcati e il volo è arrivato a destinazione in orario. Il nostro personale di bordo è addestrato a gestire tutte le situazioni per assicurare che la sicurezza del volo e degli altri passeggeri non sia mai compromessa. Anche se questi incidenti sono rari, li prendiamo molto sul serio e non tolleriamo comportamenti aggressivi o intimidatori a bordo”.