Maratona di Pechino, tre atleti rallentano al traguardo per far vincere il corridore cinese VIDEO

Nella mezza maratona di Pechino, tre corridori africani sembrano rallentare il passo a ridosso del traguardo per favorire il corridore cinese He Jie. La gara si è svolta domenica: gli organizzatori, dopo la diffusione del video diventato subito virale, hanno detto di essere al lavoro per fare chiarezza. A rallentare sono i keniani Robert Keter e Willy Mnangat, l’etiope Dejene Hailu. Il corridore di casa He è a poche decine di metri dall’arrivo ma a poche chance di vittoria. I tre corridori africani sono in gruppo e sembrano rallentare di proposito. Tra loro, uno allunga il braccio verso l’esterno come a voler segnalare agli altri due di restare indietro per consentire a He di effettuare il sorpasso. He Jie ha poi vinto con solo un secondo di vantaggio sugli altri tre.