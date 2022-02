In Ucraina sono le 3.30 di notte e a Kiev si sentono forti esplosioni. Questo è uno dei video postati sui social che mostrano frammenti di quello che potrebbe essere un missile o un aereo russo abbattuto dalle forze ucraine. I frammenti sono caduti su alcuni edifici provocando un incendio.

“Militari russi prendono di mira anche le aree civili”

Le forze russe prendono di mira anche le aree civili dell’Ucraina. A dirlo in un video è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, aggiungendo che la Russia dovrà “parlare” con l’Ucraina “prima o poi” per porre fine ai combattimenti.

“Prima o poi la Russia dovrà parlare con noi”

“Prima o poi la Russia dovrà parlare con noi. Dovrà parlare di come possiamo porre fine ai combattimenti e fermare l’invasione. Prima inizia questa conversazione, minori saranno le perdite per la Russia stessa” ha proseguito Zelensky, aggiungendo che le forze ucraine “fanno tutto il possibile” per difendere il Paese. Zelensky infine elogia la popolazione per l'”eroismo” che ha dimostrato finora di fronte all’avanzata russa.