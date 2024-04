Nel prima fine settimana di aprile, in Sudafrica ci sono stati dei venti fortissimi che hanno raggiunto i 90 km/h. Sul viadotto che si trova nei pressi dell’Huguenot Tunnel, alcuni camion finiscono giù dal ponte dopo essersi inclinati su un lato. Stessa sorte è toccata ad un minivan che è finito oltre il guardrail. Fortunatamente, come hanno riferito i media locali, nessuno è rimasto ferito in modo grave e non ci sono state vittime.