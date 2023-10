La Nazionale di Spalletti volta pagina. Il neo ct azzurro ha convocato 27 giocatori per il doppio appuntamento ufficiale: sabato 14 a Bari con Malta e martedì 17 a Londra con l’Inghilterra.

Due incontri di qualificazione per l’Europeo 2024 che si disputerà in Germania (14 giugno-14 luglio) con le 24 Nazionali che hanno conquistato il pass: 23 sul campo, la Germania di diritto quale Paese ospitante. La fase delle qualificazioni entra nel vivo. Vietato sbagliare. All’Italia restano ancora tre partite da disputare: due, appunto, in ottobre; l’ultima il 20 novembre in Ucraina (sede da definire).

NOVITÀ AZZURE

La novità più sorprendente riguarda Destiny Udogie, 20 anni, difensore del Tottenham, nato a Verona da genitori nigeriani, ex Verona e Udinese, Nazionale Under 21, terzino sinistro versatile, brillante in una difesa a tre, dota di forza fisica. Spalletti crede nel ragazzo maturato nella Premier. Le altre novità? Fuori Immobile, tornano Bonaventura e Kean. L’attaccante della Lazio è stato esentato dalle convocazioni azzurre per le prossime gare ma lo si rivedrà.