San Pietro e Paolo, a Roma è festa del doppio santo patrono, in tutta Italia è aria di vacanze e di mare. Ma attenzione, la festa di San Pietro può riservare amare sorprese.

State attenti, non andate in mare se l’acqua non è proprio calma e tranquilla come spesso non è.

A Genova un antico proverbio dice che “San Pē o ne voe un pe’ le, San Giovanni Battista o ne voe un pe a so pellissa”, tradotto: San Pietro ne vuole uno per sé, San Giovanni Battista ne vuole uno per la sua pelliccia, sottinteso di morto annegato.

Un ricordo di infanzia del giorno di San Pietro

Ho ancora nella memoria di quando ero bambino, un giorno di San Pietro sugli scogli di Pieeve Ligure. Il mare era in subbuglio, un uomo sulla quarantina si era tuffato sfidando le onde e le preghiere della moglie. Lo raccolsero i pompieri ormai morto. Non c’è spiaggia in quella bellissima costa rocciosa. Vidi il cadavere appeso a una fune sollevato lassù in alto da una gru. Per tutta la mia vita è stato un monito alla prudenza.

Morire annegati è facile

Sembrerà strano, ma anche oggi, tanti anni dopo, morire annegati è una delle morti più facili della vita.

Pro memoria ho riportato qua sotto un po’ di titoli fra i più recenti. Si annega a tuttr le età, al mare, al lago, sul fiume. Anche in una vasca da bagno.