Colpito 10 volte con un taser dalla polizia, muore a 30 anni: aveva morso un agente

È morto a 30 anni a causa delle ferite riportate dopo essere stato fermato dalla polizia nella notte tra mercoledì e giovedì a Montfermeil, nel Dipartimento della Seine-Saint-Denis, in periferia di Parigi. L’uomo era ubriaco e molto aggressivo stava creando disordini in un negozio. Nonostante l’arrivo della polizia il 30enne, come riferisce un testimone, non si è calmato e un agente è stato morso durante la colluttazione.

Colpito col taser, muore: avrebbe avuto due arresti cardiaci

L’uomo ha opposto una tale resistenza che altri agenti sono intervenuti e hanno utilizzato i loro taser. Il 30enne sarebbe stato colpito una decina di volte dai taser e avrebbe avuto due arresti cardiaci. L’uomo è stato trasporto con urgenza in un ospedale a Parigi ed è morto oggi. Come riporta il quotidiano Le Parisien, che cita la Procura di Bobigny, sul caso è stata aperta un’indagine.