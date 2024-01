La regina di Danimarca ha deciso di scendere dal trono all’età di 83 anni e di lasciare il posto al figlio Frederik.

Comportamento ben diverso da Elisabetta II d’Inghilterra, che ha continuato a regnare fino alla morte, oltre i 90 anni di età. Due donne, due figli, due scelte. Forse ha inciso la differente considerazione delle sovrane nei confronti degli eredi. Anche se la serena successione britannica conforta con il fatto che ormai un re è talmente imbrigliato nel sistema democratico che può fare ben pochi danni.



La regina Margrethe II di Danimarca, la monarca europea più longeva, abdicherà il 14 gennaio dopo 52 anni sul trono e le succederà il figlio maggiore, il principe ereditario Frederik.

La regina 83enne, salita al trono nel 1972, ha fatto l’annuncio a sorpresa in diretta TV durante il suo tradizionale discorso di Capodanno, seguito da molti nel paese di 5,9 milioni di persone.

Riferendosi ad un’operazione alla schiena che ha subito con successo in febbraio, ha detto: “L’intervento ha naturalmente fatto riflettere sul futuro, se fosse giunto il momento di lasciare la responsabilità alla generazione successiva”.

“Ho deciso che ora è il momento giusto. Il 14 gennaio 2024 – 52 anni dopo essere succeduta al mio amato padre – lascerò la carica di regina di Danimarca. Lascio il trono a mio figlio, il principe ereditario Frederik”.

La regina è diventata la monarca più longeva d’Europa dopo la morte della regina Elisabetta II della Gran Bretagna nel settembre 2022. A luglio, è diventata la monarca più longeva nella storia della Danimarca.

In Danimarca, il potere formale spetta al parlamento eletto e al suo governo. Si prevede che il monarca si manterrà al di sopra della politica partigiana, rappresentando la nazione con compiti tradizionali che vanno dalle visite di Stato alle celebrazioni della festa nazionale.

Il primo ministro danese Mette Frederiksen ha ringraziato la regina per la sua dedizione al dovere per tutta la vita.

“È ancora difficile capire che è giunto il momento per un cambio di trono”, ha detto Frederiksen in una nota, aggiungendo che molti danesi non hanno mai conosciuto un altro monarca.

“La regina Margrethe è l’epitome della Danimarca e nel corso degli anni ha messo parole e sentimenti in quello che siamo come popolo e come nazione”.

Nata nel 1940 dall’ex monarca danese Federico IX e dalla regina Ingrid, Margrethe ha goduto per tutta la sua vita di un ampio sostegno da parte dei danesi, che amano la sua personalità piena di tatto e allo stesso tempo creativa.

È anche conosciuta per il suo amore per l’archeologia e ha preso parte a diversi scavi.

Divenne erede di suo padre nel 1953 all’età di 31 anni, dopo che un emendamento costituzionale consentì alle donne di ereditare il trono.

Nel 1967 sposò il diplomatico francese Henri de Laborde de Monpezat, che fu al suo fianco fino alla sua morte nel 2018.

I due figli della coppia sono il principe ereditario Frederik, che diventerà re Frederik X, e il principe Joachim. Frederik ha sposato Mary Elizabeth Donaldson, australiana, nel 2004.