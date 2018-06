Nozze gay, Corte Ue riconosce i diritti del coniuge extracomunitario

BRUXELLES – I coniugi omosessuali hanno gli stessi diritti di tutte le altre coppie nei Paesi Ue e uno stato membro non può negarglieli. Questa la storica sentenza della Corte Ue che riconosce al coniuge extracomunitario unito in nozze gay la libertà di soggiorno e di movimento sancita dalle norme europee. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] La sentenza pubblicata il 5 giugno sottolinea che che i Paesi membri sono liberi di autorizzare o meno i matrimoni omosessuali, ma nonostante questo i diritti dei coniugi sono gli stessi e devono essere rispettati.

La causa su cui si è pronunciata la Corte riguardava il ricorso presentato da un cittadino rumeno contro le autorità nazionali perché queste avevano negato al suo coniuge, un cittadino americano sposato a Bruxelles nel 2010, il diritto di soggiornare in Romania. Il quotidiano La Stampa scrive: