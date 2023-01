Bimbo di 2 anni lasciato da solo in auto (con le portiere senza sicura), denunciati i genitori

Un bimbo di due anni è stato trovato in lacrime all’interno di un’auto a Buccinasco, alle porte di Milano: i genitori lo hanno lasciato solo mentre sbrigavano alcune pratiche in Comune. Per loro è scattata la denuncia per abbandono di minori.

A due anni viene lasciato solo in auto

I genitori lo avevano lasciato solo in auto senza inserire le sicure e in divieto di sosta. Così la polizia ha trovato un bimbo di due anni all’interno di un suv. Il padre e la madre, due cinesi, erano entrati nell’ufficio dell’anagrafe per sbrigare delle commissioni. Gli agenti si sono insospettiti nel vedere un suv parcheggiato in divieto di sosta e sentendo dei pianti. Così si sono avvicinati e hanno visto il bimbo di due anni chiuso in auto. Hanno provato ad aprire la porta e hanno scoperto che l’auto non era chiusa con le sicure.

I genitori si trovavano in Comune

I genitori del piccolo sono stati trovati all’interno dell’anagrafe in Comune. Erano entrati circa mezzora prima: la coppia è stata accompagnata al comando di polizia dove per loro è scattata una denuncia per abbandono di minore aggravato. Ora alle autorità giudiziarie dovranno fornire tutti i dettagli del caso.

