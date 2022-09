Un cliente ha recensito negativamente una pizzeria di Caorle su TripAdvisor. Il motivo: sulla pizza ordinata c’era scritto, con la panna, una bestemmia.

Caorle, al tavolo arriva pizza con bestemmia scritta con la panna

“Oggi abbiamo ordinato due pizze, una mediterranea e una laguna”, racconta Enrico sotto la pagina dedicata a una famosa pizzeria al centro di Caorle, in Veneto. “La mia era mozzarella, brie, petto d’oca e panna”, continua specificando poi come sull’impasto c’era una scritta composta proprio con la panna: “Il pizzaiolo ha avuto la brillante idea di scrivere la frase Dio p**co, sì proprio quella”. Enrico, poi, non risparmia critiche nemmeno per il titolare del locale che non gli avrebbe creduto. “P.s. ho anche pagato il conto perché sono un signore, mentre il titolare non si è degnato neanche di offrire un caffè”.

Pizzaiolo licenziato

L’immagine (e la storia) nel giro di poche ore è diventata virale, al punto che il proprietario della pizzeria veneta ha deciso di prendere in mano la situazione. “Sono rimasto così sconvolto e tutto è successo così in fretta che non sono riuscito a mettere a fuoco una situazione”, ha detto spiegando perché non ha fatto nulla a tutela del cliente. “Tutti noi, titolari e dipendenti abbiamo una vita privata ed ogni uno di noi ha come tutti dei problemi. Bisogna essere forti e cercare di dividere le due cose”. “Non giustifico certi comportamenti che possono andare ad influire sul nostro lavoro e sulla nostra professionalità e quella degli altri”. Intanto, riporta Ansa, il pizzaiolo sarebbe stato licenziato.