Coronavirus, il bollettino del 17 settembre: 17.154 i nuovi contagi e 38 vittime

Sono 17.154 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Venerdì i contagiati erano 17.364.

Le vittime sono 38, in calo rispetto alle 44 di venerdì. Il tasso è al 12,2%, sostanzialmente stabile rispetto al 12,6% di venerdì.

Tutti i numeri

Il totale dei casi rilevati dall’inizio della pandemia in Italia è di 22.148.935. E’ quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Sono 150 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 8 in più di venerdì nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 21. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 3.474 nelle ultime 24 ore, 126 in più rispetto a venerdì. Gli attualmente positivi sono 426.951, rispetto a venerdì 1.229 in più. Dimessi e guariti sono 21.545.438 (+15.883) mentre il totale dei decessi dall’inizio della pandemia è di 176.546.

Lieve aumento dei casi nell’ultima settimana

Un “lieve aumento” della percentuale di reinfezioni da virus SarsCoV2, pari al 14,9% secondo le prime stime disponibili, si è registrato in Italia rispetto alla settimana precedente. Lo indica l’Istituto Superiore di Sanità (Iss) nel suo “Report esteso su Covid-19 – sorveglianza, impatto delle infezioni ed efficacia vaccinale”. L’Iss indica inoltre che “dal 24 agosto 2021 al 14 settembre 2022 sono stati segnalati 1.065.250 casi di reinfezione, pari al 6,1% del totale dei casi notificati nello stesso periodo”.