Vittorio Emanuele di Savoia è morto ad 86 anni. Figlio di Umberto II, l‘ultimo re d’Italia, e di Maria José, avrebbe compiuto 87 anni il 12 febbraio. Il decesso è avvenuto a Ginevra.

E’ morto Vittorio Emanuele di Savoia: era figlio di Umberto II, l’ultimo re d’Italia

L’annuncio in una nota della ‘Real Casa di Savoia’: “Alle ore 7.05 di questa mattina, 3 febbraio 2024, Sua Altezza Reale Vittorio Emanuele, Duca di Savoia e Principe di Napoli, circondato dalla Sua famiglia, si è serenamente spento in Ginevra. Luogo e data delle esequie saranno comunicati appena possibile”.

Vittorio Emanuele era sposato con Marina Doria e padre di Emanuele Filiberto di Savoia.

Alfredo Antoniozzi, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, commenta: “Esprimiamo dolore per la scomparsa di Vittorio Emanuele, erede dell’ultimo Re d’Italia, Umberto I. Non vi è dubbio che la famiglia reale, per 85 anni al Regno, faccia parte della nostra storia con luci ed ombre. Tuttavia siamo fieri della Repubblica democratica nata nel 1946″.

