Dal 5 agosto il Green Pass sarà obbligatorio per accedere ai tavoli al chiuso di bar e ristoranti. Il certificato verde non sarà invece necessario per consumare al bancone, anche se al chiuso. Basterà, però, avere anche solo la prima dose di vaccino, un tampone negativo nelle 48 ore precedenti o sia guarito dal COVID nei sei mesi precedenti. La decisione sarebbe stata confermata dalla cabina di regia in corso a Palazzo Chigi. Il certificato verde non sarà invece necessario per consumare al bancone, anche se al chiuso.

Aggiornamento ore 17:47.

Green Pass, dove sarà obbligatorio dal 5 agosto

L’obbligatorietà del Green Pass sarà estesa per gli spettacoli all’aperto, teatri, cinema, centri termali, piscine, palestre, fiere, congressi e concorsi. Il certificato verde non sarà invece necessario per consumare al bancone, anche se al chiuso. Inoltre, per chi avrà il Green Pass, la quarantena sarà ridotta.

È la bozza del decreto che è stato illustrato ai presidenti di Regione dal ministro della Salute Roberto Speranza e degli Affari Regionali Maria Stella Gelmini. Dopo il via libera il testo arriverà al consiglio dei ministri che dovrà approvarlo per farlo entrare in vigore già domani. L’entrata in vigore del certificato verde sarà però posticipata di due settimane affinché sia dato il tempo necessario di uniformarsi alle regole, con tamponi a costo calmierato per le famiglie e per chi non può vaccinarsi.

Discoteche restano chiuse

Le discoteche resteranno chiuse. Nessun accesso, dunque, neanche per i possessori di Green Pass. La Lega in cabina di regia avrebbe insistito per l’apertura, con nuove regole. L’uso del Green Pass per accedere ai mezzi di trasporto pubblici non sarà nel nuovo decreto che il governo dovrebbe varare nel pomeriggio. Lo confermano diverse fonti, secondo le quali il tema sarà trattato in un secondo momento, in vista di settembre.