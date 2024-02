Scia ubriaco sulle piste di Livigno, cade continuamente a terra e alla fine viene multato

A Livigno, in provincia di Sondrio, un turista originario della Repubblica Ceca è stato multato perché sciava ubriaco. I poliziotti che operano nel comprensorio sciistico sono stati avvertiti della presenza dell’uomo che si trovava sulla pista che chiamano “autostrada” e che continuava a cadere fino a non essere più in grado di rialzarsi. Con gli sci ai piedi, gli agenti hanno raggiunto il turista ancora accasciato sulla neve. Lo hanno accompagnato negli uffici a fatica e lo hanno sottoposto all’alcol test che ha rivelato un tasso pari a 2,02 grammi per litro di sangue (per legge non si possono superare gli 0,5 grammi per litro di sangue). Lo sciatore ha ricevuto una sanzione amministrativa che in questi casi può arrivare fino a mille euro. Le norme che regolano le attività sulla neve e la pratica degli sport invernali infatti vietano esplicitamente di sciare in stato di ebrezza. A quanto pare però c’è chi non rispetta la norma. Nei giorni scorsi c’è stato un altro caso simile a Madonna di Campiglio.