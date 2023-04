Sono stati “rivendicati” con video e fotografie pubblicate sui social il tuffo dal tetto di un edificio e altri salti tra i canali di Venezia, che la scorsa settimana avevano sollevato polemiche e la reazione del sindaco Luigi Brugnaro.

Autori delle ‘bravate’ sono i componenti di un gruppo inglese che si chiama “Phat” e si definisce una “squadra professionista di parkour” di Londra.

Su Youtube è riassunta in un video quella che i ragazzi definiscono “una selvaggia avventura di tre giorni a Venezia, dove affrontano sfide una per una e spingono i propri limiti in una città che li odia”.

Nei 19 minuti di video, intitolato “Sfidando gli avvertimenti del sindaco”, i ragazzi si esibiscono in diverse evoluzioni per la città e fanno anche amicizia con turisti e residenti, che a loro volta li riprendono con i loro smartphone.

Qualche evoluzione finisce con un ‘tuffo’ imprevisto nei rii, altre volte si fanno dare un ‘passaggio’ da qualche imbarcazione di passaggio.

Alla fine, il salto “davvero speciale” e che ha fatto il giro del mondo, il tuffo dal tetto dell’edificio in rio di Ca’ Foscari. Il video spiega anche come uno dei componenti di ‘Phat’ sia riuscito a raggiungere la sommità, semplicemente arrampicandosi su alcune impalcature che sono montate sulla facciata.